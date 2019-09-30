Світоліна та Ястремська зіграють матчі 2 кола на China Open

Джерело - Чемпіон.

30 вересня, свої матчі 2 кола на China Open - Premier Mandatory, з призовим фондом $8,285,274, зіграють Еліна Світоліна Та Даяна Ястремська.

Обидві українки проведуть матчі на третьому за значимістю корті - Moon Court.

Друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє проти Кікі Бертенс з Нідерландів другим запуском, не раніше 9:00 за київським часом.

Українська прима Еліна Світоліна зіграє четвертим запуском проти китаянки Ван. Орієнтовний початок о 12:00.

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