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Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк

Сьогодні 10:43 13555 0
Даяна Ястремська уже 26-та
Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 30 вересня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила новий персональний рекорд.

Одеситка вперше в кар'єрі піднялася на 26-й рядок у світовій класифікації (+1).

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу.

Леся Цуренко на цьому тижні займає 68-е місце, а Катерина Козлова - 85 (-7).

Варто відзначити прорив Катаріни Завацької, яка піднялася одразу на 24 і тапер посідає 118 сходинку, та Марти Костюк, 17-річна киянка піднялася на 16 позицій  і займає 166 місце у світовій класифікації.

Рейтинг WTA
30 вересня 2019 
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 6446
2 (2) Кароліна Плішкова (Чехія) 6125
3 (3) Еліна Світоліна (Україна) 5320
4 (4) Наомі Осака (Японія) 5011
5 (6) Симона Халеп (Румунія) 4907
6 (5) Б’янка Андреєску (Канада) 4907
7 (7) Петра Квітова (Чехія) 4835
8 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4225
9 (9) Серена Вільямс (США) 3935
10 (10) Белінда Бенчич 3738
26(27) Даяна Ястремська (Україна) 1960
68(68)  Леся Цуренко (Україна) 907
85(77)  Катерина Козлова (Україна) 724

118 (142)

 Катаріна Завацька (Україна)

553

 166 (182)

 Марта Костюк (Україна)

373

 178

(177)

 Ангеліна Калініна (Україна)

345

 233 (235)

 Дар'я Лопатецька (Україна)

 254

 

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