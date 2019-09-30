Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк

Даяна Ястремська уже 26-та

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 30 вересня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила новий персональний рекорд.

Одеситка вперше в кар'єрі піднялася на 26-й рядок у світовій класифікації (+1).

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу.

Леся Цуренко на цьому тижні займає 68-е місце, а Катерина Козлова - 85 (-7).

Варто відзначити прорив Катаріни Завацької, яка піднялася одразу на 24 і тапер посідає 118 сходинку, та Марти Костюк, 17-річна киянка піднялася на 16 позицій і займає 166 місце у світовій класифікації.

Рейтинг WTA

30 вересня 2019