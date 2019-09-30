Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 30 вересня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила новий персональний рекорд.
Одеситка вперше в кар'єрі піднялася на 26-й рядок у світовій класифікації (+1).
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу.
Леся Цуренко на цьому тижні займає 68-е місце, а Катерина Козлова - 85 (-7).
Варто відзначити прорив Катаріни Завацької, яка піднялася одразу на 24 і тапер посідає 118 сходинку, та Марти Костюк, 17-річна киянка піднялася на 16 позицій і займає 166 місце у світовій класифікації.
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|6446
|2 (2)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|6125
|3 (3)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5320
|4 (4)
|Наомі Осака (Японія)
|5011
|5 (6)
|Симона Халеп (Румунія)
|4907
|6 (5)
|Б’янка Андреєску (Канада)
|4907
|7 (7)
|Петра Квітова (Чехія)
|4835
|8 (8)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4225
|9 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3935
|10 (10)
|Белінда Бенчич
|3738
|26(27)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1960
|68(68)
|Леся Цуренко (Україна)
|907
|85(77)
|Катерина Козлова (Україна)
|724
|
118 (142)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
553
|
166 (182)
|
Марта Костюк (Україна)
|
373
|
178
(177)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
345
|
233 (235)
|
Дар'я Лопатецька (Україна)
|
254