Ястремська - Гарсія: онлайн-трансляція матчу 1 кола в Пекіні

Відеотрансляція стартового поєдинку другої ракетки України в Пекіні

Даяна Ястремська (27) зіграє проти Каролін Гарсії (30) у 1 колі China Open - Premier Mandatory з призовим фондом $8,285,274, який відбувається в Пекіні.

Гру заплановано на 29 вересня.

Орієнтовний початок не раніше 10:30 за київським часом.

Раніше дівчата вже грали між собою. У фіналі Страсбурга 2019 українка перемогла в 3 сетах (6:4, 5:7, 7:6(3)). Нагадаємо, на турнірі в Ухані, який передував пекінському, Ястремська дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Петрі Квітовій (6:2, 6:4).

Раніше повідомлялося, що Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером.

Дивіться пряму трансляцію матчу China Open Ястремська - Гарсія онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.