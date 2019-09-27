38-річна тенісистка заявила, що завершить кар'єру через 20 років

Вільямс не планує завершувати кар'єру

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс зізналась, що не планує завершувати кар'єру.

Про це повідомляє Tennis World USA.

"Я планую закінчити кар'єру через 20 років, точно не раніше", - зізналась тенісистка.

38-річна Серена Вільямс є 23-разовою переможницею турнірів Великого Шолому, а також вигравала підсумковий чемпіонат WTA у 2001, 2009, 2012, 2013, 2014.

Раніше, Костюк вийшла у півфінал турніру у Валенсії.

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.