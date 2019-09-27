38-річна тенісистка заявила, що завершить кар'єру через 20 років

Джерело - espreso.tv.
Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс зізналась, що не планує завершувати кар'єру.
Про це повідомляє Tennis World USA.
"Я планую закінчити кар'єру через 20 років, точно не раніше", - зізналась тенісистка.
38-річна Серена Вільямс є 23-разовою переможницею турнірів Великого Шолому, а також вигравала підсумковий чемпіонат WTA у 2001, 2009, 2012, 2013, 2014.
Раніше, Костюк вийшла у півфінал турніру у Валенсії.
Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.