Катерина Козлова вдало стартувала на турнірі у Пекіні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (72) здобула першу перемогу на турнірі в Пекіні.

У першому раунді кваліфікації українка перемогла китайську тенісистку Гао Синьюй.

Для перемоги Козлової знадобилося півтори години. Українка зробила 5 брейків проти одного у суперниці.

У фіналі кваліфікації Козлова зіграє з Дженніфер Брейді (70).

China Open - Premier Mandatory

Пекін, Китай

Призовий фонд - $8,285,274

Перший раунд кваліфікації, 27 вересня

Катерина Козлова - Гао Синьюй 6:3, 6:1

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