Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (72) здобула першу перемогу на турнірі в Пекіні.
У першому раунді кваліфікації українка перемогла китайську тенісистку Гао Синьюй.
Для перемоги Козлової знадобилося півтори години. Українка зробила 5 брейків проти одного у суперниці.
У фіналі кваліфікації Козлова зіграє з Дженніфер Брейді (70).
China Open - Premier Mandatory
Пекін, Китай
Призовий фонд - $8,285,274
Перший раунд кваліфікації, 27 вересня
Катерина Козлова - Гао Синьюй 6:3, 6:1
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