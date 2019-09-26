Стаховський переміг німця у третьому колі турніру в Орлеані

Матч тривав дві години 21 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський на турнірі у французькому Орлеані у третьому колі переміг німця Янніка Мадена.

Стаховський програв перший сет на тай-брейку. Далі зміг переломити хід матчу і виграти. Матч тривав дві години 21 хвилину.

У наступному колі Стаховський зіграє з французом Трістаном Ламазіним.

L’Open d’Orléans - ATP Challenger Tour

Орлеан (Франція), хард

Призовий фонд - $137,560

Третє коло, 26 вересня

Сергій Стаховський (Україна) - Яннік Маден (Німеччина) 6:7 (1), 6:3, 6:4.

Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.