Стаховський переміг німця у третьому колі турніру в Орлеані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський на турнірі у французькому Орлеані у третьому колі переміг німця Янніка Мадена.
Стаховський програв перший сет на тай-брейку. Далі зміг переломити хід матчу і виграти. Матч тривав дві години 21 хвилину.
У наступному колі Стаховський зіграє з французом Трістаном Ламазіним.
L’Open d’Orléans - ATP Challenger Tour
Орлеан (Франція), хард
Призовий фонд - $137,560
Третє коло, 26 вересня
Сергій Стаховський (Україна) - Яннік Маден (Німеччина) 6:7 (1), 6:3, 6:4.
Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.