Кіченок програла у парному розряді на турнірі в Ухані

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок програла у парному розряді на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.
У чвертьфіналі українка в дуеті з Абігейл Спірс з США програла російсько-китайській парі Вероніка Кудерметова / Їн-Їн Дуань.
Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5
Ухань (Китай), хард
Парний розряд, жінки
Призовий фонд - $2,828,000
1/4 фіналу, 26 вересня
Вероніка Кудерметова / Їн-Їн Дуань - Надія Кіченок / Абігейл Спірс 6:4, 7(2):6
Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.
Нагадаємо, Ястремська провалила матч проти Квітової.