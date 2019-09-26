Кіченок програла у парному розряді на турнірі в Ухані

Програли у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок програла у парному розряді на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.

У чвертьфіналі українка в дуеті з Абігейл Спірс з США програла російсько-китайській парі Вероніка Кудерметова / Їн-Їн Дуань.

Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

Ухань (Китай), хард

Парний розряд, жінки

Призовий фонд - $2,828,000

1/4 фіналу, 26 вересня

Вероніка Кудерметова / Їн-Їн Дуань - Надія Кіченок / Абігейл Спірс 6:4, 7(2):6

Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.

Нагадаємо, Ястремська провалила матч проти Квітової.