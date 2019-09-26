Ти вийшла сюди навчатися. Батько Ястремської суворо поговорив з тенісисткою

Батько та тренер української тенісистки Даяни Ястремської залишився вкрай незадоволеним першим сетом чвертьфінального поєдинку в Ухані, у якому українка поступилася Петрі Квітовій (6:2).

Олександр Ястремський, в перерві між сетами, вказав на помилки Даяні.

"Ти не можеш подати першу, це значить, що в тебе таргани в голові. Нічого не виконуєш, про що ми з тобою домовлялися перед грою, подаєш під бекхенд, граєш без плану на гру.

Ти думаєш Квітова вийшла постояти на корті? Ні! Недарма ж вона ТОП-гравець. Ти вийшла сюди навчатися грати на такому рівні, а не валяти дурня", - сказав батько.