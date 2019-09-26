Завацька - Кирстя: онлайн-трансляція півфіналу в Ташкенті. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька (142) зіграє в півфіналі Tashkent Open 2019 з румункою Сораною Кирстя (96).

Гру заплановано на ранок, 27 вересня.

Початок о 9:00 за київським часом.

Раніше тенісистки не зустрічалися між собою.

Дивіться пряму трансляцію матчу Завацька - Кирстя онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

19-річна українка вперше зіграє у півфіналі турніру WTA. На шляху до півфіналу Катаріна перемогла Єлєну Остапєнко (6:3, 5:4, відмова), Терезу Мартінцову (6:4, 6:4) та росіянку Анну Калінскую (6:0, 6:2).

Завацька, у разі перемоги на турнірі, увірветься до першої сотні світового рейтингу.