Ястремська - Квітова: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Wuhan Open

Даяна Ястремська побореться за вихід у півфінал у Китаї

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська в чвертьфіналі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє проти чешки Петри Квітової.

Гру заплановано на 26 вересня. Початок о 14:00 за київським часом.

Раніше тенісистки не грали між собою.

Даяна Ястремська має в своєму активі 3 виграні турніри WTA, 2 з який у 2019 році. Найвища позиція у рейтингу WTA - 27 (23 вересня 2019 року).

У 2019 році Ястремська зіграла 48 матчів - 31 перемога при 17 поразках. На харді 21:10.

На турнірі в Ухані Ястремська в 1 колі перемогла Айлу Томлянович (7:6 (5), 6:2), у 2-му здолала американку Макхейл (6:3, 7:6 (7)), а в 1/8 фіналу розгромила 2 ракетку світу Кароліну Плішкову (6:1, 6:4). Зазначимо, що перемога над Плішковою стала першою в кар'єрі українки над тенісисткою з ТОП-10 світового рейтингу.

Петра Квітова 27 разів тріумфувала в турнірах WTA, двічі вигравала турнір серії Grand Slam (Вімблдон, 2011, 2014) Найвища позиція в рейтингу WTA - 2 (31 жовтня 2011).

У 2019 році Квітова зіграла в 45 матчах, 34 з яких виграла. На харді - 23:8.

В Ухані чешка в 2 колі (1 коло пропускала, як 7 сіяна) перемогла Полону Херцог зі словенії (7:6(6), 6:3), а в 1/8 впевнено здолала американку Слоан Стівенс (6:3, 6:3).

Прогноз Чемпіона: перемога Даяни Ястремської в 3 сетах.

Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

Ухань (Китай), хард

Призовий фонд - $2,828,000

1/4 фіналу, 26 вересня

Даяна Ястремська (27, Україна) – Петра Квітова (7, Чехія)