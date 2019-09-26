Ястремська - Квітова: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Wuhan Open

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська в чвертьфіналі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє проти чешки Петри Квітової.
Гру заплановано на 26 вересня. Початок о 14:00 за київським часом.
Ястремська - Квітова: онлайн-трансляція. LIVE
Раніше тенісистки не грали між собою.
Даяна Ястремська має в своєму активі 3 виграні турніри WTA, 2 з який у 2019 році. Найвища позиція у рейтингу WTA - 27 (23 вересня 2019 року).
У 2019 році Ястремська зіграла 48 матчів - 31 перемога при 17 поразках. На харді 21:10.
На турнірі в Ухані Ястремська в 1 колі перемогла Айлу Томлянович (7:6 (5), 6:2), у 2-му здолала американку Макхейл (6:3, 7:6 (7)), а в 1/8 фіналу розгромила 2 ракетку світу Кароліну Плішкову (6:1, 6:4). Зазначимо, що перемога над Плішковою стала першою в кар'єрі українки над тенісисткою з ТОП-10 світового рейтингу.
Петра Квітова 27 разів тріумфувала в турнірах WTA, двічі вигравала турнір серії Grand Slam (Вімблдон, 2011, 2014) Найвища позиція в рейтингу WTA - 2 (31 жовтня 2011).
У 2019 році Квітова зіграла в 45 матчах, 34 з яких виграла. На харді - 23:8.
В Ухані чешка в 2 колі (1 коло пропускала, як 7 сіяна) перемогла Полону Херцог зі словенії (7:6(6), 6:3), а в 1/8 впевнено здолала американку Слоан Стівенс (6:3, 6:3).
Прогноз Чемпіона: перемога Даяни Ястремської в 3 сетах.
Даяна Ястремська (27, Україна) – Петра Квітова (7, Чехія)