Джерело - btu.org.ua.
Українська тенісистка Еліна Світоліна не дозволила росіянці Світланій Кузнєцовій повернутися у гру в 1/8 Wuhan Open.
Про це розповіла сама спорстменка.
"У першому сеті ситуація змінювалася і, думаю, Кузнєцова поверталася в гру, вона показувала хороший теніс. За рахунку 5:4 був дуже важливий для мене гейм, коли потрібно було подати на сет. Далі мені було комфортно грати на задній лінії і в підсумку я перемогла.
Поки я вела в рахунку, то все одно була зібрана на кожному м'ячі і намагалася не давати суперниці можливості повернутися в гру. Сьогодні я дуже добре подавала і в цілому добре пробивала по м'ячу", – розповіла Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.
Також, Завацька пробилася у чвертьфінал турніру у Ташкенті.