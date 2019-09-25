Українська тенісистка Еліна Світоліна не дозволила росіянці Світланій Кузнєцовій повернутися у гру в 1/8 Wuhan Open.

Про це розповіла сама спорстменка.

"У першому сеті ситуація змінювалася і, думаю, Кузнєцова поверталася в гру, вона показувала хороший теніс. За рахунку 5:4 був дуже важливий для мене гейм, коли потрібно було подати на сет. Далі мені було комфортно грати на задній лінії і в підсумку я перемогла.

Поки я вела в рахунку, то все одно була зібрана на кожному м'ячі і намагалася не давати суперниці можливості повернутися в гру. Сьогодні я дуже добре подавала і в цілому добре пробивала по м'ячу", – розповіла Світоліна.