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Ястремська - Плішкова: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 19:10 364 0
Ястремська - Плішкова: онлайн-трансляція. LIVE
#Світоліна, #Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська в 1/8 фіналу турніру в китайському Ухані зіграє з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії.

Гру заплановано на 25 вересня.

Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.

У 2 колі українка в 2 сетах здолала американку Макхейл, а Плішкова без проблем перемогла Анісімову (6:3, 6:3).

Рахунок в очних зустрічах - 1:0 на користь чеської тенісистки.

Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Плішкова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Еліна Світоліна в 1/8 зіграє проти росіянки Кузнєцовой.

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