Турнір у китайському Гуанчжоу повністю зруйнував форму Еліни Світоліної.

Про це розповів сам тенісистка.

"У мене були деякі проблеми зі здоров'ям, але так триває вже якийсь час. Справи йдуть то краще, то гірше. Зараз важко судити, як я себе почуваю. Якщо говорити про травму, то на даний момент немає якогось конкретного рішення.

Я б могла і не грати в Чженчжоу і Гуанчжоу, але я не знала, що проведу 5 годин і 15 хвилин на корті за один день і це повністю зруйнує мою форму і мій організм до наступного турніру.

Ось чому ми прийняли рішення трохи відпочити. Моя мета - виступити на Підсумковому турнірі", - відзначила Світоліна.