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Світоліна: Турнір в Гуанчжоу повністю зруйнував мою форму

Сьогодні 15:08 1059 0
Еліна Світоліна прокоментувала свої очікування від завершення сезону
Світоліна: Турнір в Гуанчжоу повністю зруйнував мою форму
#Світоліна, #Підсумковий турнір, #теніс

Джерело - ua.tribuna.com.

Турнір у китайському Гуанчжоу повністю зруйнував форму Еліни Світоліної.

Про це розповів сам тенісистка.

"У мене були деякі проблеми зі здоров'ям, але так триває вже якийсь час. Справи йдуть то краще, то гірше. Зараз важко судити, як я себе почуваю. Якщо говорити про травму, то на даний момент немає якогось конкретного рішення.

Я б могла і не грати в Чженчжоу і Гуанчжоу, але я не знала, що проведу 5 годин і 15 хвилин на корті за один день і це повністю зруйнує мою форму і мій організм до наступного турніру.

Ось чому ми прийняли рішення трохи відпочити. Моя мета - виступити на Підсумковому турнірі", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна піднялась на 9 сходинку у чемпіонській гонці.

Раніше, Костюк поступилася росіянці в фіналі турніру ITF.

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