Дівчата ставляться більш ретельно до виконання своїх завдань на відміну від чоловіків.

Про це розповів капітан збірної України з тенісу Андрій Медведєв.

"Точно скажу, що немає жодного наукового пояснення. Я вважаю, що школа тренерів, яка готує чоловіків і жінок в Україні, досить висока. Моя думка, вона в більшій мірі філософська, що дівчата ретельніші. Наприклад, дівчатам дають завдання і вони його точно виконають, а юнаки у нас більш недбало до цього ставляться. Даючи завдання гравцеві, ти знаєш, що дівчина його може ще й перевиконати, а чи зробить його юнак - не факт.

Моя думка, як спостерігача, полягає саме в цьому. Одним словом, головна причина - дисципліна. Нову культуру ми намагаємося прищепити абсолютно всім нашим гравцям, ситуація вже змінюється", – розповів Медведєв.