Ястремська програла у парному розряді на турнірі в Осаці

Матч тривав менше години

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Даяна Ястремська в першому раунді турніру WTA в Осаці в парному розряді разом з представницею Польщі Алісією Росольською зустрічалася з тайванським дуетом Се Шу-Ін/Се Шувей.

Українсько-польський дует зазнав поразки у двох сетах. Матч тривав 54 хвилини.

Toray Pan Pacific Open - Premier

Хард, $823,000

Парний розряд, перше коло

18 вересня

Алісія Росольська (Польща)/Даяна Ястремська (Україна) - Се Шу-Ін/Се Шувей (Тайвань) - 4:6, 0:6

Раніше, на цьому турнірі у парному розряді до другого кола вийшли Надія Кіченок.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.