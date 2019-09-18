Ястремська програла у парному розряді на турнірі в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні Даяна Ястремська в першому раунді турніру WTA в Осаці в парному розряді разом з представницею Польщі Алісією Росольською зустрічалася з тайванським дуетом Се Шу-Ін/Се Шувей.
Українсько-польський дует зазнав поразки у двох сетах. Матч тривав 54 хвилини.
Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Парний розряд, перше коло
18 вересня
Алісія Росольська (Польща)/Даяна Ястремська (Україна) - Се Шу-Ін/Се Шувей (Тайвань) - 4:6, 0:6
Раніше, на цьому турнірі у парному розряді до другого кола вийшли Надія Кіченок.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.