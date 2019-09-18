Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція 2 кола Guangzhou Open

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) в 2 колі Guangzhou Open, який відбувається в Китає зіграє проти чешки Маріє Боузкової (63).

Гра відбудеться 18 вересня.

Орієнтовний початок гри - 14:00 за Києвом.

Дивіться пряму трансляцію Світоліна - Боузкова на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

Напередодні Світоліна впевнено перемогла Якопович у 1 колі турніру, а Катаріна Завацька покинула турнір, програвши в 2 колі Софії Кенін.