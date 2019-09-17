Завацька перемогла у першому колі турніру у Гуанчжоу

Вольова перемога українки

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька у першому колі на турнірі міжнародної серії в китайському Гуанчжоу святкувала перемогу.

Українка в трьох сетах здолала опір француженки Фіони Ферро. Перший сет Катаріна програла. У другому на тай-брейку здолала суперницю, а у третьому - з рахунком 6:4.

У наступному раунді Завацька зіграє проти переможниці пари Софія Кенін (США) - Лаура Зігемунд (Німеччина).

Guangzhou Open - International

Хард, $500,000

Гуанчжоу. Перше коло

Катаріна Завацька (Україна) - Фіона Ферро (Франція) 5:7, 7:6(6), 6:4

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