Стаховський: Немає вищої честі, ніж грати за рідну Україну

Лідер збірної України приніс дві перемоги синьо-жовтим у матчі Кубку Девіса проти Угорщини

Джерело - Чемпіон.

Для Сергія Стаховського величезною честю є грати за збірну України.

Про це в своєму Facebook написав сам тенісист.

"Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну, за честь жовто-блакитних кольорів, за Гімн, від слів якого гусячі шишки по шкірі, за Команду, яка незалежно від результату стоятиме разом пліч о пліч", - зазначив лідер збірної України.

Нагадаємо, матч Україна - Угорщина було перервано напередодні через темряву за рахунку 2:2 під час вирішального 5 матчу між Іллею Марченком і Аттілою Балажем. Догравання відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 12:00.

До слова, Стаховський виграв обидва свої поєдинки. Спочатку киянин переміг Аттілу Балажа (6:4, 6:3), а потім вирвав перемогу в Мартона Фучовича (5:7, 6:3, 7:6 (3)).