Мій профіль
Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:10 272
Крижані Вовки - МХК Динамо: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:36 192
Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка
Сьогодні 09:16 1066
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:13 26907
Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ
Вчора 21:51 618
Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ
Вчора 21:22 1071
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Вчора 20:50 1748
Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи
Вчора 19:24 1084
Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ
Вчора 18:53 913
Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса
Вчора 14:25 813
Навколо спорту
Блоги
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:13 1066
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:51 178
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 929
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 20:50 1748
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
Вчора 07:56 2130
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1427
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1446
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 1951
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 680
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 385
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:38 Футбол Ювентус поступився лідерством в Серії А вперше за 560 днів 122
12:36 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - МХК Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 192
12:34 Гандбол Гравці Мотора прогулялися Веспремом перед грою Ліги чемпіонів 138
12:24 Хокей. УХЛ Кременчук вибрав нового капітана 70
12:10 Теніс Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE 272
11:51 Бокс Ф'юрі викликав Вайлдера на поєдинок 107
11:39 Баскетбол Аргентина - Іспанія: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу-2019 104
11:30 Теніс Костюк працює з екс-тренером Контавейт і Остапенко 437
11:25 Пряма трансляція Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ 113
11:18 Футбол Наполі - Сампдорія 2:0. Огляд матчу 129
10:57 Баскетбол Каррі та Грін готові зіграти за США на Олімпійських іграх 235
10:54 Футбол Зінченко - найкращий захисник Манчестер Сіті у матчі з Норвічем 725
10:33 Хокей НХЛ дискваліфікувала російського форварда за вживання кокаїну 191
10:14 Футбол Лейпциг - Баварія 1:1. Огляд матчу 373
10:13 Блог Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео 1066
09:57 Бокс Хейні викликав на бій Ломаченка 657
09:51 Блог Веспрем - Мотор: передматчеве тренування української команди 178
09:47 Футбол Мораес наздогнав Шевченка в списку бомбардирів УПЛ за всю історію 554
09:33 Футбол Зінченко зазнав першої поразки в АПЛ 423
09:16 Бокс Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка 1066
09:13 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 26907
09:05 Футбол Колос - Львів: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 196
09:01 Футбол Динамо - Десна: прев'ю матчу 7 туру УПЛ 243
08:55 Футбол Барселона - Валенсія 5:2. Огляд матчу 192
08:42 Бокс Ф'юрі переміг Валліна рішенням суддів 694

Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 12:10 272 0
Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, збірна України продовжить протистояння в рамках першої групи Євро-Африканської зони Кубку Девіса проти збірної Угорщини.

Напередодні Сергій Стаховський переміг Аттілу Балаша та вивів українців вперед, але Ілля Марченко не зміг підтримати переможний почин лідера збірної та поступився Мартону Фучовичу. Тож, 1:1 після першого ігрового дня.

На 15 вересня заплановано 3 гри:

Сергій Стаховський/Денис Молчанов - Мартон Фучович/Аттіла Балош

Стаховський - Фучович

Марченко - Балаш

Парна зустріч розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Кубку Девіса Україна - Угорщина на нашому сайті.

Коментарі ()