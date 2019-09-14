Світоліна і Ястремська планують виступити на Кубку Кремля у Москві

Джерело - ВТУ.
Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська планують зіграти на турнірі WTA Premier у Москві.
Про це повідомляє ВТУ.
Кубок Кремля відбудеться 14-20 жовтня. Офіційний список гравців турніру буде опублікована наступного тижня.
Світоліна в останній раз брала участь в турнірі в 2016 році, поступившись у півфіналі. Ястремська грала на ньому тільки в 2017 році, програвши в першому колі кваліфікації.
Еліна бореться за потрапляння на Підсумковий турнір WTA. У календарі Світоліной також значаться турніри в Гуанчжоу, Ухані і Пекіні.
Нагадаємо, Світоліна програла француженці на турнірі у Китаї.
Раніше Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.