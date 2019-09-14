Стаховський здобув перемогу в першомій грі Кубка Девіса

Суперники провели на корті трохи більше 1,5 години

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Стаховський здобув перемогу проти Аттіла Балаша в першій грі проти збірної Угорщини у групі Євро-Африканської зони Кубку Девіса.

Суперники провели на корті трохи більше 1,5 години.

У першому сеті Стаховський відігрався після брейка (1-3), а в другій партії зумів зберегти відрив після раннього брейка.

Українець не скористався матчболом на подачі угорця у восьмому геймі, після чого пішов з трьох брейкпоинтів на своїй подачі і довів зустріч до перемоги.

Кубок Девіса. Європа / Африка

Будапешт (Угорщина)

Перший матч, 15 вересня

Сергій Стаховський (147, Україна) - Аттіла Балаш (136, Угорщина) 6:4, 6:3

(Нагадаємо, Світоліна програла француженці на турнірі у Китаї.

Раніше Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.