Джерело - Чемпіон.

19-річна Б’янка Андреєску з Канади (15) сенсаційно перемогла 23-разову переможницю турнірів Grand Slam Серену Вільямс (8).

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину. Андреєску змогла подати 5 разів на виліт, реалізувати 6 брейкпоінтів і виграти 6 геймів на прийомі. Водночас Вільямс подала навиліт 9 разів, виграла 5 геймів зі своєї подачі і допустила 8 подвійних помилок.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк (США), хард

Призовий фонд - $ 26 758 750

Фінал, 7 вересня

Б’янка Андреєску - Серена Вільямс 6:3, 7:5