Джерело - Чемпіон.
19-річна Б’янка Андреєску з Канади (15) сенсаційно перемогла 23-разову переможницю турнірів Grand Slam Серену Вільямс (8).
Матч тривав 1 годину та 41 хвилину. Андреєску змогла подати 5 разів на виліт, реалізувати 6 брейкпоінтів і виграти 6 геймів на прийомі. Водночас Вільямс подала навиліт 9 разів, виграла 5 геймів зі своєї подачі і допустила 8 подвійних помилок.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк (США), хард
Призовий фонд - $ 26 758 750
Фінал, 7 вересня
Б’янка Андреєску - Серена Вільямс 6:3, 7:5