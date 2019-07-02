Цуренко і Козлова зіграють на одному корті. Розклад виступу українок на Вімблдоні

Ляся зіграє о 13:00, Катя одразу після неї

Сьогодні, другого липня, на корти Вімблдону вийдуть ще дві українки.

Друга ракетка України Леся Цуренко, яка в останню хвилину потрапила в посів, на старті змагань змагатиметься з Барборою Стрицовою з Чехії. Поєдинок відбудеться першим запуском на корті №5. Початок матчу о 13:00 за Києвом.

Катерина Козлова почне турнір з лакі-лузером американкою Лорен Девіс. Зустріч відбудеться відразу ж після матчу за участю Лесі Цуренко на тому ж корті. Орієнтовний час початку - 14:30 за Києвом.

Нагадаємо, в понеділок свої матчі виграли Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Джерело - Чемпіон.