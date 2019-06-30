Стали відомі причини невдач першої ракетки світу Новака Джоковича у попередні роки.
Про це розповів сам сербський тенісист.
"На початку кар'єри мені не дуже подобалося, що я виступаю в епоху Федерера і Надаля. Я втратив багато титулів Великого шолома через них.
Однак тепер це вже зовсім інша історія. Я дуже радий бути частиною цієї епохи. Суперництво з ними зробило мене кращим гравцем в світі. Це суперництво зробило мене кращим гравцем світу. Думаю, ця конкуренція пішла на користь всьому тенісу", – розповів Джокович.
Раніше, Надаль назвав фаворита Вімблдону.
Нагадаємо, в Лондоні пройшло жеребкування основної сітки Вімблдону.
Джерело - isport.ua.