Стали відомі причини невдач першої ракетки світу Новака Джоковича у попередні роки.

Про це розповів сам сербський тенісист.

"На початку кар'єри мені не дуже подобалося, що я виступаю в епоху Федерера і Надаля. Я втратив багато титулів Великого шолома через них.

Однак тепер це вже зовсім інша історія. Я дуже радий бути частиною цієї епохи. Суперництво з ними зробило мене кращим гравцем в світі. Це суперництво зробило мене кращим гравцем світу. Думаю, ця конкуренція пішла на користь всьому тенісу", – розповів Джокович.