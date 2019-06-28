Ястремська і Сабаленко зазнали поразки у парному розряді на турнірі у Великобританії

Третя ракетка України Даяна Ястремська у 1\4 фіналу турніру в Істбурні у парному розряді з Аріною Сабаленко (Білорусь) протистояла парі Бузарнеску / Фрідзам.

Дует української та білорусської спортсменок зазнав поразки і вибув з турніру.

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Істборн, Великобританія. Парний розряд

Жінки. Трава

1/32 фіналу - 28 червня

Бузарнеску / Фрідзам - Сабаленко / Ястремська 6:2, 6:1.

Нагадаємо, що Ястремська у 1\32 фіналу турніру в Істборні програла Конті.

Раніше Еліна Світоліна сенсаційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.