Українські тенісистки дізналися суперниць на Вімблдоні

У Лондоні відбулося жеребкування жіночого Вімблдону.

Відбулося жеребкування основної сітки одиночного розряду у жінок на Вімблдоні.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) сьомий раз підряд буде виступати в основній сітці турніру. Перший матч українка проведе проти Дар'ї Гаврилової (78) з Австралії.

Леся Цуренко (33), зустрінеться із Барборою Стрицовою з Чехії (50). Даяна Ястремська (36) дебютує матчем проти італійки Каміли Джорджі (41). Катерина Козлова (67) розпочне боротьбу на турнірі із лакі-лузером Лорен Девіс (96) із США.

Перші матчі розпочнуться 1 липня.

Раніше, суперників на Вімблдоні дізналися чоловіки.

Нагадаємо, Калініна не змогла пробитися у основну сітку Вімлдону.

Джерело - Чемпіон.