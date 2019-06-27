Суперники провели на корті 1 годину і 43 хвилини

У півфіналі парного турніру ATP українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай поступилися хорвато-словацькому дуету Іван Додіг/Філіп Полашек.

Суперники провели на корті 1 годину і 43 хвилини.

Вигравши перший сет з одним брейком, Молчанов і Зеленай не втримали перевагу після брейка в другій партії (3:1).

На вирішальному тай-брейку Денис та Ігор зі старту відставали в рахунку (0:3) і в підсумку виконали тільки один міні-брейк проти трьох у Додіга і Полашека.

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Півфінал парного розряду

Денис Молчанов / Ігор Зеленай (Україна / Словаччина) - Іван Додіг/Філіп Полашек (Хорватія/ Словакія) 6:4, 6:7(2), 6:10

Нагадаємо, Молчанов покинув Ролан Гаррос.

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.