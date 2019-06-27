У півфіналі парного турніру ATP українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай поступилися хорвато-словацькому дуету Іван Додіг/Філіп Полашек.
Суперники провели на корті 1 годину і 43 хвилини.
Вигравши перший сет з одним брейком, Молчанов і Зеленай не втримали перевагу після брейка в другій партії (3:1).
На вирішальному тай-брейку Денис та Ігор зі старту відставали в рахунку (0:3) і в підсумку виконали тільки один міні-брейк проти трьох у Додіга і Полашека.
Денис Молчанов / Ігор Зеленай (Україна / Словаччина) - Іван Додіг/Філіп Полашек (Хорватія/ Словакія) 6:4, 6:7(2), 6:10
Нагадаємо, Молчанов покинув Ролан Гаррос.
Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.