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Українка очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років

Сьогодні 15:13 402 0
Юна українка на вершині європейського рейтингу
Українка очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років
Українська тенісистка Аліса Барановська піднялася на вершину рейтингу Tennis Europe.
 
Про це повідомляє btu.org.ua.
 
Після перемоги на домашньому турнірі Tennis Europe першої категорії серед тенісисток до 16 років в Ірпені, який відбувся минулого тижня, киянка поліпшила своє становище в рейтингу U14 на десять позицій і піднялася на перше місце.
 
Наступного тижня Аліса в складі збірної України візьме участь в зональному турнірі Літнього кубка Європи серед гравців до 16 років. Змагання в групі D прийме тенісний клуб Софія Стар в Рівному.

Нагадаємо, Світоліна програла у стартовому матчі.

Раніше, Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Джерело - sport.ua.

#Бондаренко, #теніс
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