Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні

Сьогодні, 24 червня, перша ракетка України Еліна Світоліна, посіяна під п'ятим номером, стартує на трав'яному турнірі серії Прем'єр в Істборні.
Українка почне змагання поєдинком проти Алізе Корне з Франції. Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті №1.
Раніше дівчата зустрічалися 6 разів, українка перемогла в чотирьох матчах.
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Орієнтовний час початку матчу - 20:15 за Києвом.
Пряму трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.