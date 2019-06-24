Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні

Перша ракетка України стартує на трав'яному турнірі серії Прем'єр

Сьогодні, 24 червня, перша ракетка України Еліна Світоліна, посіяна під п'ятим номером, стартує на трав'яному турнірі серії Прем'єр в Істборні.

Українка почне змагання поєдинком проти Алізе Корне з Франції. Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті №1.

Раніше дівчата зустрічалися 6 разів, українка перемогла в чотирьох матчах.

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Орієнтовний час початку матчу - 20:15 за Києвом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.