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Стаховський і Марченко розпочнуть Вімблдон з кваліфікації

Сьогодні 10:11 297 0
За основну сітку варто поборотися
Стаховський і Марченко розпочнуть Вімблдон з кваліфікації

Українці Сергій Стаховський та Ілля Марченко будуть боротися за місця в основній сітці чоловічого одиночного розряду в кваліфікації Вімблдону 2019.

Про це повідомляє sport.ua.

Сергій Стаховський отримав 17-й номер посіву в кваліфікації і перший матч зіграє проти тенісиста з Барбадосу Даріан Кінга (ATP 180). Ілля Марченко свій перший поєдинок кваліфікації проведе проти Марко Трунджелліті (ATP 163) з Аргентини.

Стаховський на Вімблдоні двічі виходив до третього кола (2013 і 2014 роки), а Марченко одного разу дістався до другого раунду (2010). У 2019 році Уімблдон пройде з 1 по 14 липня.

Раніше повідомлялося, що у матчі Стаховський - Ербер болбой залишив корт в інвалідному візку.  Ербер, який обіграв Стаховського в трьох сетах, подарував болбою на пам'ять свою бандану.

Джерело - sport.ua.

#Стаховський, #Марченко
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