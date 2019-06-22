Стали відомі суперниці трьох українок на турнірі у Великобританії

Відомі суперниці Цуренко, Світоліної та Ястремської

На трав'яному турнірі в Істборні три українські теністистки отримали своїх наступних суперниць.

Еліна Світоліна стартує з 2-го кола, а суперницею буде переможниця протистояння Алізе Корне - Хізер Уотсон.

А Леся Цуренко в 1-му колі зустрінеться з Юлією Гергес.

Даяна Ястремська зіграє в першому колі турніру зіграє проти Йоханни Конти з Великобританії (№18 WTA).

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації Ястремська обіграла Вікторію Голубич.

Раніше, Калініна поступилася у чвертьфіналі турніру в Чехії.

Джерело - sport.ua.