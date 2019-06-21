Українська тенісистка Ангеліна Калініна зустрінеться на турнірі W60 + H Stare Splavy, Чехія, з румункою Лорою Иоаною Пар.
Гру заплановано на сьогодні, 21 червня. Початок поєдинку не раніше 12:00 за київським часом.
Пряма онлайн-трансляція доступна на Чемпіоні.
W60 + H Stare Splavy - ITF World Tennis Tour. Призовий фонд - $60 000+H Macha Lake Open
Старе-Сплави. Чехія
Жінки. Грунт
1/4 фіналу
Ангеліна Калініна - Лора Иоана Пар
Раніше, Калініна виграла турнір у Чехії.
Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.