На турнірі у Лондоні Ціціпас потрапив м'ячем в обличчя судді

Шоста ракетка планети грек Стефанос Ціціпас на турнірі в Лондоні (Великобританія) в матчі першого кола з британцем Кайлом Едмундом потрапив м'ячем у суддю.

Лідируючи в першому сеті з рахунком 4:2, Ціціпас намагався дістати сильну подачу суперника. Йому вдалося дотягнутися до м'яча краєм ракетки і трохи змінити напрямок польоту. Після цього торкання м'яч влучив лінійному арбітрові в обличчя. Ціціпас відразу ж вибачився перед арбітром і запитав його про самопочуття.

Допомога судді не знадобилася. Він швидко прийшов до тями, підібрав і надів впали від удару окуляри, після чого поєдинок відновився. Ціціпас виграв перший сет - 6:3. За рахунку 3:3 у другому сеті поєдинок був перерваний через дощ.

Painful blow for the line judge but thankfully he's OK 😬@StefTsitsipas | #QueensTennis



