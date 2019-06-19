Джокович не гратиме на трав'яних турнірах, крім Вімблдона

Вімблдон розпочнеться 1 липня

Перша ракетка світу Новак Джокович зробить паузу у виступах і повернеться в гру на Вімблдоні, який стартує 1 липня

Про це сказав сам тенісист.

"Через довгий ґрунтовий сезон я вирішив цього року не брати участь в турнірах на траві і зосередитися тільки на Вімблдоні. Мені знадобиться деякий час, щоб адаптуватися до трави. Для цього зіграю як мінімум два виставкові матчі. Це дозволить мені перевірити деякі технічні і тактичні аспекти своєї гри", - сказав Джокович.

Нагадаємо, Надаль переміг Джоковича на турнірі в Римі.

Раніше, Джокович назвав своє головне досягнення в кар'єрі.

Джерело - sport.ua.