Костюк поступилася Андерсон на турнірі Ilkley Trophy

Українка не змогла втримати напругу американки

Сьогодні, 19 червня, українська тенісистка Марта Костюк у 1/16 фіналу турніру Ilkley Trophy програла американці Робін Андерсон.

Матч тривав годину хвилин. У першому сеті Марта нав'язала свій стиль гри та змушувала суперницю помилятися, яка програла одну подачу 6:4. У другому сеті американка грала з помилками, однак більш впевнено, що створювало певну напругу на Марту, що привело до тай-брейку у я кому американка вирвала перемогу. Третій сет безспірно залишився за американкою 2:6. У підсумку Костюк зробивши 4 ейси та допустивши 4 подвійні помилки програла Андерсон.

Ilkley Trophy - ITF Womens Circuit - Призовий фонд $100,000

Ілклі, Великобританія

Жінки. Трава

1/16 фіналу. 19 червня

Марта Костюк – Робін Андерсон 6:4, 6(0): 7(7) , 2:6

Нагадаємо, Ястремська програла Гергес в першому колі Бірмінгема.

Раніше, Марта Костюк поступилася у фінальному матчі турніру ITF в польському Торуні.

Джерело - Чемпіон.