Костюк поступилася Андерсон на турнірі Ilkley Trophy

Сьогодні, 19 червня, українська тенісистка Марта Костюк у 1/16 фіналу турніру Ilkley Trophy програла американці Робін Андерсон.
Матч тривав годину хвилин. У першому сеті Марта нав'язала свій стиль гри та змушувала суперницю помилятися, яка програла одну подачу 6:4. У другому сеті американка грала з помилками, однак більш впевнено, що створювало певну напругу на Марту, що привело до тай-брейку у я кому американка вирвала перемогу. Третій сет безспірно залишився за американкою 2:6. У підсумку Костюк зробивши 4 ейси та допустивши 4 подвійні помилки програла Андерсон.
Нагадаємо, Ястремська програла Гергес в першому колі Бірмінгема.
Раніше, Марта Костюк поступилася у фінальному матчі турніру ITF в польському Торуні.
Джерело - Чемпіон.