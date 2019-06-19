Українська тенісистка розпочне змагання у великому турнірі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зустрінеться на турнірі W60 + H Stare Splavy, Чехія, з росіянкою Аміною Аншбою.

Гру заплановано на сьогодні, 19 червня. Початок поєдинку не раніше 16:00 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція доступна на Чемпіоні.

W60 + H Stare Splavy - ITF World Tennis Tour. Призовий фонд - $60 000+H Macha Lake Open Старе-Сплави. Чехія Жінки. Грунт 1/16 фіналу Ангеліна Калініна - Аміна Аншба

Напередодні, Калініна виграла турнір у Чехії.

Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.