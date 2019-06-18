У першому колі Бірмінгема Цуренко зіграє з американкою

У першому Nature Valley Classic Леся Цуренко зіграє проти американки Дженніфер Брейді.
Матч заплановано на 18 червня, орієнтовний початок о 19:55 за Києвом.
Цуренко наразі посідає 32 сходинку в рейтингу WTA, її суперниця розташувалая на 66 позиції.
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У минулому році Цуренко дійшла до чвертьфіналу змагань.
Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна несподівано поступилася росіянці Гаспарян, та припинила боротьбу на бірмінгемських кортах. Також припинила боротьбу у Бірмінгемі Даяна Ястремська, яка програла Юлії Гергес.
Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Хард
Перше коло. 18 червня, 19:30
Леся Цуренко (32) - Дженніфер Брейді (66)
Джерело - Чемпіон.