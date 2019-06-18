У першому колі Бірмінгема Цуренко зіграє з американкою

Цуренко розпочне трав'яний сезон на кортах Бірмінгема

У першому Nature Valley Classic Леся Цуренко зіграє проти американки Дженніфер Брейді.

Матч заплановано на 18 червня, орієнтовний початок о 19:55 за Києвом.

Цуренко наразі посідає 32 сходинку в рейтингу WTA, її суперниця розташувалая на 66 позиції.

Також: Цуренко - Бреді: ОНЛАЙН. LIVE трансляція на нашому сайті.

У минулому році Цуренко дійшла до чвертьфіналу змагань.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна несподівано поступилася росіянці Гаспарян, та припинила боротьбу на бірмінгемських кортах. Також припинила боротьбу у Бірмінгемі Даяна Ястремська, яка програла Юлії Гергес.

Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263

Бірмінгем, Велика Британія

Жінки. Хард

Перше коло. 18 червня, 19:30

Леся Цуренко (32) - Дженніфер Брейді (66)

Джерело - Чемпіон.