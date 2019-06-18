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Костюк пробилася в основну сітку турніру в Великобританії

Сьогодні 15:49 369 0
Українка вдало провела матч співвітчизниці
Костюк пробилася в основну сітку турніру в Великобританії

Марта Костюк у другому турі кваліфікації турніру Ilkley Trophy перемогла українку Марту Завацьку – 7:5, 6:4.

Матч між українками тривав 1,5 години. Протягом цього часу Костюк здійснила дві подачі на виліт, допустила сім подвійних помилок та програла п’ять геймів на своїй подачі.

Відзначимо, що для обох тенісисток це перший турнірі у кар’єрі на траві.

Ilkley Trophy - ITF Womens Circuit

Ілклі, Великобританія

Призовий фонд $100,000

Жінки. Трава

Кваліфікація. Друге коло

Марта Костюк – Катерина Завацька 7:5, 6:4

Нагадаємо, Ястремська програла Гергес в першому колі Бірмінгема.

Раніше, Марта Костюк поступилася у фінальному матчі турніру ITF в польському Торуні.

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #Великобританія
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