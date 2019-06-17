Кіченок переграла Вільямс у парному розряді на турнірі в Бірмінгемі

Українська тенісистка Надія Кіченок з перемоги стартувала в парному розряді на трав'яному турнірі серії Прем'єр у Бірмінгемі.
Українка в дуеті з Абігейл Спірс з США в матчі першого кола обіграла володарок wild card Геррієт Дарт з Великобританії і Вінус Вільямс з США.
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Nature Valley Classic
Бірмінгем, Великобританія
Жіночий парний розряд. Перше коло
17 червня
Надія Кіченок / Абігейл Спірс - Геррієт Дарт / Вінус Вільямс - 4:6, 7:6(3), 10:7
Нагадаємо, Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.