Кіченок переграла Вільямс у парному розряді на турнірі в Бірмінгемі

Мій профіль
Харлан виграла чемпіонат Європи
Вчора 21:23 368
Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу
Вчора 20:20 941
Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини!
Вчора 19:27 7852 5
Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі
Вчора 15:34 799
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
16.06.2019 01:16 3122 1
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
15.06.2019 21:51 4159
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
15.06.2019 20:55 5893
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
15.06.2019 11:38 3185
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
14.06.2019 20:26 2073
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
14.06.2019 11:59 1163
Навколо спорту
Блоги
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
Вчора 18:15 2972 2
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль Максим Буйдин
Вчора 17:33 1508
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті Максим Буйдин
Вчора 16:30 2034 1
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні Максим Буйдин
Вчора 16:06 2363
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька Valeriy Ruchka
16.06.2019 19:29 1901
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
15.06.2019 18:25 1403
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів Valeriy Ruchka
15.06.2019 12:51 1549
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії Valeriy Ruchka
15.06.2019 08:00 590
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську Valeriy Ruchka
15.06.2019 07:00 1066
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
14.06.2019 22:45 2239
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17 Червня 2019
23:48 Блог У Торонто, під час святкування чемпіонства Репторс, розпочалася стільба 292
23:33 Футбол Рух позбавився одразу шести гравців 444
23:18 Теніс Кіченок переграла Вільямс у парному розряді на турнірі в Бірмінгемі 572
22:53 Футбол Лунін стане другим голкіпером у Реалі 783
22:42 Футбол Тотті: Я виглядав дурнем після призначення Фонсеки 586
22:19 Футбол Бейл не буде переходити в Баварію 411
21:49 Блог Зінченко проводить відпустку в Москві 1208 4
21:42 Теніс Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі 474
21:23 Фехтування Харлан виграла чемпіонат Європи 368
21:13 Футбол Хачеріді пояснив ситуацію із переходом в Шахтар 849
20:51 Футбол Карпати визначили найкращого гравця сезону 454
20:33 Футбол Челсі не хоче продавати Вілліана 504
20:20 Футбол Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу 941
19:56 Футбол Хачеріді: Я на 99% вільний агент 561
19:49 Блог Неймовірний гол гравця Динамо на Копа Америка 1705
19:44 ММА Президент UFC продовжив контракт з організацією 368
19:36 Блог Збірну України U-20 зустріли в аеропорту оваціями та караваєм 852
19:27 Футбол Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини! 7852 5
19:01 Футбол Захисник Динамо став найкращм в УПЛ за цікавим показником 872
18:53 Футбол Зозуля покине іспанський Альбасете 1113
18:39 Блог Кличко нарешті знайшов воду без Бріггса, який постійно псує веселощі 1509 1
18:36 Футбол Дришлюк: Кожного дня я молюся і прошу батька, щоб він мені допомагав 512
18:18 Футбол Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ 651
18:15 Блог Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 2972 2
17:53 Футбол Інтер відкрив футбольну школу в Україні 755

Кіченок переграла Вільямс у парному розряді на турнірі в Бірмінгемі

Вчора 23:18 572 0
Українка в дуеті з Абігейл Спірс пройшла у друге коло
Кіченок переграла Вільямс у парному розряді на турнірі в Бірмінгемі

Українська тенісистка Надія Кіченок з перемоги стартувала в парному розряді на трав'яному турнірі серії Прем'єр у Бірмінгемі.

Українка в дуеті з Абігейл Спірс з США в матчі першого кола обіграла володарок wild card Геррієт Дарт з Великобританії і Вінус Вільямс з США.

  Актуально: Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі

Nature Valley Classic

Бірмінгем, Великобританія

Жіночий парний розряд. Перше коло

17 червня

Надія Кіченок / Абігейл Спірс - Геррієт Дарт / Вінус Вільямс - 4:6, 7:6(3), 10:7

Нагадаємо, Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Світоліна, #Кіченок
Коментарі ()