Стаховський пройшов у фінал кваліфікації турніру в Галле

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації турніру ATP Tour 500 в німецькому Галле. Українець в першому раунді відбору переміг представника Латвії Ернеста Гулбіса.
Зустріч тривала 1 годину і 30 хвилин. Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку, в якому сильніше був Сергій - 7:5. У другій партії Стаховський зробив два брейка і впевнено переміг - 6:2. Відзначимо, що зустріч переривалася на деякий час через дощ.
У фіналі кваліфікації українець зіграє проти німця Маттіаса Бахінгера. Зустріч відбудеться завтра, орієнтовний початок поєдинку о 12:00 за київським часом.
ATP - Tour 500
Галле. Німеччина
Одиночний розряд. Чоловіки
Кваліфікація
Перший раунд
15 червня
Сергій Стаховський - Ернест Гулбіс 7:6(5), 6:2
Нагадаємо, що минулого тижня Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Штутгарті.
Також, український тенісист вилетів із турніру у Великобританії.
Джерело - Чемпіон.