Стаховський пройшов у фінал кваліфікації турніру в Галле

Зроблено ще один крок до основної сітки турніру

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації турніру ATP Tour 500 в німецькому Галле. Українець в першому раунді відбору переміг представника Латвії Ернеста Гулбіса.

Зустріч тривала 1 годину і 30 хвилин. Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку, в якому сильніше був Сергій - 7:5. У другій партії Стаховський зробив два брейка і впевнено переміг - 6:2. Відзначимо, що зустріч переривалася на деякий час через дощ.

У фіналі кваліфікації українець зіграє проти німця Маттіаса Бахінгера. Зустріч відбудеться завтра, орієнтовний початок поєдинку о 12:00 за київським часом.

ATP - Tour 500

Галле. Німеччина

Одиночний розряд. Чоловіки

Кваліфікація

Перший раунд

15 червня

Сергій Стаховський - Ернест Гулбіс 7:6(5), 6:2

Нагадаємо, що минулого тижня Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Штутгарті.

Також, український тенісист вилетів із турніру у Великобританії.

Джерело - Чемпіон.