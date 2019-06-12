Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах

Українка вилетіла зі свого першого трав'яного турніру в цьому сезоні

Українська тенісистка Леся Цуренко поступилася у другому колі турніру серії WTA International, що стартував у Нідерландах.

На своєму першому цього сезону трав’яному турнірі українка програла бельгійці Кірстен Фліпкенс з рахунком 6:7, 5:7.

Матч тривав 2 години. За цей час українка допустила чотири подвійні помилки, зробивши таку ж кількість брейк-пойнтів.

Гертогенбос, Нідерланди

Призовий фонд $250,000

Кваліфікація, одиничний розряд

Друге коло

Леся Цуренко - Кірстен Фліпкенс 6(8):7(10), 7:5

Раніше Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос поступившись Симоні Халеп.

Також у минулому матчі турніру в Нідерландах українська тенісистка перемогла Плішкову.

Джерело - Чемпіон.