Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах

Українська тенісистка Леся Цуренко поступилася у другому колі турніру серії WTA International, що стартував у Нідерландах.
На своєму першому цього сезону трав’яному турнірі українка програла бельгійці Кірстен Фліпкенс з рахунком 6:7, 5:7.
Матч тривав 2 години. За цей час українка допустила чотири подвійні помилки, зробивши таку ж кількість брейк-пойнтів.
Гертогенбос, Нідерланди
Призовий фонд $250,000
Кваліфікація, одиничний розряд
Друге коло
Леся Цуренко - Кірстен Фліпкенс 6(8):7(10), 7:5
Раніше Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос поступившись Симоні Халеп.
Також у минулому матчі турніру в Нідерландах українська тенісистка перемогла Плішкову.
Джерело - Чемпіон.