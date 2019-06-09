Стаховський програв у фіналі кваліфікації турніру в Штутгарті

Український тенісист Сергій Стаховський поступився у фіналі кваліфікації турніру АТР в Штутгарті своєму опоненту з Хорватії Віктору Галовичу.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Долю першого сету вирішив один брейк, у другій партії Стаховський виграв два гейми на подачі хорвата. У третьому сеті гра тільки раз дійшла до брейкпойнтів: Галович вийшов вперед після п'ятого гейму, після чого гравці по черзі захистили свої подачі.

ATP - Mercedes Cup

Штутгарт, Німеччина

Призовий фонд €630,8 тис

Відкриті корти, трава

Одиночний розряд. Чоловіки

Кваліфікація

Фінал

9 червня

Сергій Стаховський - Віктор Галович 4:6, 6:2, 4:6

Нагадаємо, Стаховський вилетів із турніру у Великобританії.

Раніше, українець не зміг пробитися у фінал Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.