Стаховський програв у фіналі кваліфікації турніру в Штутгарті

Український тенісист Сергій Стаховський поступився у фіналі кваліфікації турніру АТР в Штутгарті своєму опоненту з Хорватії Віктору Галовичу.
Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Долю першого сету вирішив один брейк, у другій партії Стаховський виграв два гейми на подачі хорвата. У третьому сеті гра тільки раз дійшла до брейкпойнтів: Галович вийшов вперед після п'ятого гейму, після чого гравці по черзі захистили свої подачі.
ATP - Mercedes Cup
Штутгарт, Німеччина
Призовий фонд €630,8 тис
Відкриті корти, трава
Одиночний розряд. Чоловіки
Кваліфікація
Фінал
9 червня
Сергій Стаховський - Віктор Галович 4:6, 6:2, 4:6
Нагадаємо, Стаховський вилетів із турніру у Великобританії.
Раніше, українець не зміг пробитися у фінал Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.