Сьогодні, 9 червня, на Ролан Гаррос буде зіграно фінальний матч чоловічої сітки.

Поєдинок Рафаель Надаль — Домінік Тім почнеться о 16:00 за київським часом.

Плеєр з відео трансляцією матчу Рафаель Надаль — Домінік Тім буде додано ближче до початку матчу.

Букмекери вважають явним фаворитом Надаля: поставити на перемогу іспанця можна з коефіцієнтом 1.21. Австрієць здатний виграти один сет, а ось розраховувати на більшу буде важко.

У минулому році саме Надаль з Тімом зіграли у фіналі й тоді іспанець віддав Тіму всього 9 геймів за три сети.

Тім вже перемагав Надаля на ґрунті в цьому сезоні: 6:4, 6:4 в півфіналі турніру в Барселоні. Втім, навряд чи цей факт варто вважати ключовим. Рік тому він точно так же розібрався з Рафаелем у двох партіях в Мадриді (7:5, 6:3), але в Парижі це не допомогло.

Нагадаємо, Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал.

Також, Тім у неймовірному матчі здолав Джоковича та вийшов у фінал Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.