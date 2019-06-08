На відкритому чемпіонаті Франції несподівані фіналістки

У жіночому фіналі Roland Garros австралійка Ешлі Барті (8) зіграє проти Маркети Вондрушової (38) з Чехії.

Фінал Барті - Вондрушова заплановано на 8 червня. Початок поєдинку - 16:00.

Онлайн-трансляція в прямому ефірі буде доступна на Чемпіоні.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

Слід зазначити, що автралійка розпочинала турнір у якості 8-ї ракетки світу, а у разі перемоги в фіналі посідатиме 2 сходинку рейтингу WTA. Якщо переможе чешка, то Барті розташується на 3-й сходинці.

19-річній чешці вихід у фінал дозволив піднятися з 38 на 16 сходинку. У разі перемоги, Вондрушова впритул наблизиться до ТОП-10, та стане 11 ракеткою світу.

Джерело - Чемпіон.