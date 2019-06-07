17-річна фіналістка Ролан Гаррос: Навряд чи я усвідомлюю, що сталося

17-річна Аманда Анісімова, яка вийшла у півфінал Ролан Гаррос показала найкращу якість гри у своєму житті.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв'ю прес-службі WTA.

"Навряд чи я усвідомлюю, що сталося, — вже точно не сьогодні. Це безумство. Я не можу повірити в цей результат. Просто зіграти з Сімоною було для мене приголомшливо, але обіграти її - це взагалі щось нереальне.

Я в дуже хорошій формі, але знала, що проти Сімони потрібно буде щось особливе. Природно, я не чекала простого матчу. Вона чудова спортсменка і гравець. Я просто намагалася показати свою найкращу гру і при цьому зіграти не так, як зазвичай, тому що я знала, що для перемоги над нею потрібно щось незвичайне. У підсумку я зіграла в найкращий теніс у своєму житті. Не знаю, як це сталося, але якось сталося", - сказала Анісімова.