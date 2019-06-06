Завдання Даяни Ястремської - закріпитися в ТОП-30 до кінця цього року.

Про це сказав тренер спортсменки Олів'є Женом.

"Наша мета - ТОП-30 рейтингу до кінця року. Попри нинішнє становище Даяни, ми не змінюємо це завдання. Також дуже важливо продовжувати підвищувати рівень гри і набиратися досвіду.

Мені здається, що наступний рік буде її - після повноцінного сезону на вищому рівні наступного року Даяна буде чітко розуміти свої здібності і бачити, що вона може на рівних битися з найкращими", - зазначив Женом.