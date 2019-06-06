Халеп виграла у голосуванні - найкращий удар місяця

Третя ракетка світу Сімона Халеп вдруге за останній рік перемагає в голосуванні WTA, за найкращий удар місяця. Цього разу це удар в матчі другого кола турніру в Мадриді з британкою Йоханной Конто.

Друге місце рейтингу зайняла 19-ти річна чешка Маркета Вондроушова. ТОП-3 замкнула екс-перша ракетка світу Сирена Вільямс, а українська тенісистка Даяна Ястремська зайняла 4 місце рейтингу.

Раніше повідомлялося, Халеп змінила тренера.

Також, Халеп здолала Бенчич і вийшла у фінал турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.