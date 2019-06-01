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Хлопець Світоліної вийшов у 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Сьогодні 21:11 386 0
Хлопець Світоліної вийшов у 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Французький тенісист Гаель Монфіс вийшов в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У матчі третього кола Відкритого чемпіонату Франції коханий українки Еліни Світоліної в трьох сетах обіграв земляка Антуана Оана.

Матч між суперниками тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:2, 6:3 на користь Монфіса.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Чоловіки

Третє коло

Гаель Монфіс - Антуан Оан 6:2, 6:3, 6:3

У четвертому колі Монфіс зіграє з австрійцем Домініком Тімом, посіяним на турнірі під четвертим номером.

Нагадаємо, сама Світоліна не змогла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, а тепер ризикує і зовсім пропустити трав'яний сезон.

Джерело - Чемпіон.

#Монфіс, #Світоліна, #Ролан Гаррос
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