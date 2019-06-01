Цуренко - Халеп: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос

Сьогодні, першого червня, друга ракетка України Леся Цуренко продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Матч третього кола проти Симони Халеп з Румунії відбудеться першим запуском на корті імені Філіпа Шатріє.

Час початку матчу - 12:00 за Києвом.

Раніше дівчата зустрічалися сім разів, українка програла всі матчі.

Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.