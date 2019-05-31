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Мугуруса: Останнім часом Світоліна в мене вигравала, тому я чекала зустрічі

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Мугуруса: Останнім часом Світоліна в мене вигравала, тому я чекала зустрічі
Еліна Світоліна

19-а ракетка світу Гарбінє Мугуруса чекала матчу проти Еліни Світоліної на Roland Garros, щоб поквитатися за останні поразки.

Слова іспанки наводить прес-служба WTA:

"Я дуже задоволена цим матчем. Ми грали зі Світоліною багато разів, і останнім часом вона перемагала мене. Так що я чекала наступного поєдинку, наступної зустрічі з гравцем топ-рівня. Дуже рада перемогти", - наголосила іспанка.

Відзначимо, що Світоліна виграла шість з попередніх семи матчів проти Гарбінє Мугуруси.

Нагадаємо, українка зізналася, що їй було важко концентруватися, і скаржилася на травму коліна після поразки від іспанки.

Раніше Цуренко обіграла Крунич та вийшла до третього кола Ролан Гаррос.

Джерело - прес-служба WTA.

#Світоліна, #Мугнуруса, #Ролан Гаррос
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